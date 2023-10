Une “mêlée” qui n’a pas duré

La rumeur circule depuis des décennies : la pop star et le bad boy auraient eu une histoire dans les années 2000. L’acteur de Bons baisers de Bruges a toujours minimisé la chose et a assuré qu’ils étaient “juste amis” par le passé. Britney Spears vient de donner sa vérité sur cette relation “passionnelle” et débridée. “C’était une mêlée de deux semaines. 'Mêlée' est le mot qu’il convient d’utiliser. Nous étions l’un sur l’autre sans arrêt, nous nous agrippions avec tellement de passion que c’était comme un combat de rue”, a écrit l’interprète de “Baby One More Time” dans son livre.

Britney Spears précise qu’elle venait tout juste de rompre avec Justin Timberlake, dont elle était tombée enceinte. “J’ai tenté de me convaincre que ce n’était rien, qu’on s’amusait, et dans ce cas-ci, que j’étais vulnérable, car je pensais encore à Justin”, ajoute-t-elle. The Woman in Me sort le 24 octobre prochain.