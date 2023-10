J.K Rowling crée encore la polémique en tenant des propos transphobes : “Je ferai avec plaisir deux ans de prison”

Plusieurs personnes ont suivi en reprenant la photo et en changeant le mot "femmes" à la fin de la phrase par "hommes". Ensuite, une internaute lui a fait remarquer que ses propos pouvaient lui valoir deux ans de prison si la loi proposée par le parti britannique Labour est adoptée, visant à protéger les personnes transsexuelles des crimes de haine. J.K Rowling a répondu d’un ton amer en se moquant de l’internaute.

”Je ferai avec plaisir deux ans de prison si l’alternative est l’obligation d’utiliser dans mon langage des termes faux qui tordent la réalité. […] Amenez-moi devant le juge. Je m’amuserais plus que sur n’importe quel tapis rouge”, peut-on lire. Mais l’auteure ne s’arrête pas là et poursuit sa moquerie : “J’aimerais bien être affectée à la bibliothèque de la prison, pour des raisons évidentes. Mais la cuisine ça passerait aussi. La buanderie ça serait compliqué, je fais rétrécir les vêtements et je colore tout en rose Mais ça ne serait pas un souci si tout ce que je dois laver ce sont des draps j’imagine.”

J.K Rowling a déjà tenu des propos transphobes par le passé et de nombreuses personnes critiquent son comportement et son refus d’accepter les personnes transsexuelles. Plusieurs acteurs du film “Harry Potter” ont d’ailleurs fait savoir leur mécontentement face à l’auteure.