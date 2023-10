L’actrice belge Emilie Dequenne annonce se battre contre un cancer rare : “Je serai un peu absente”

Emilie Dequenne a annoncé sur son compte Instagram qu’elle se bat depuis quelques semaines contre un cancer. Dans son long message, l’actrice revient sur ce combat : “Ces trois derniers mois, j’aurais dû vous poster des images et des sorties joyeuses issues de nombreux tournages… Depuis la mi-juillet, j’étais en Belgique et je devais y enchaîner quatre (géniaux) projets jusqu’à la fin de l’année. Je n’ai malheureusement pu en tourner qu’un seul, en commencer un second et m’arrêter là”.