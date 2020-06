Si la Grèce était encore un royaume, Paul en serait aujourd’hui le prince héritier.

Le 1er juillet 1995, Londres accueillait le Gotha à l’occasion du mariage du prince Paul de Grèce et de MarieChantal Miller. Si la Grèce était encore un royaume, Paul en serait aujourd’hui le prince héritier.

Né en 1967, il n’a que quelques mois lorsque son père le roi Constantin est contraint à l’exil. Neveu de la reine Sophie d’Espagne et de la reine Margrethe de Danemark, il a grandi à Londres et poursuivit des études à Georgetown avec son cousin le roi Felipe d’Espagne.

C’est lors d’une fête dans la région de New York qu’il fit la connaissance de Marie Chantal Miller, fille du milliardaire Robert Miller surnommé le roi du duty free. Née à Londres, elle a passé son enfance à Hong Kong et a ensuite fréquenté le très huppé collège suisse Le Rosey et l’Ecole active bilingue à Paris. Avant son mariage, elle était déjà considérée avec ses sœurs Pia (qui fut mariée au milliardaire Christopher Getty) et Alexandra (qui fut mariée au prince Alexander von Fürstenberg, fils de la styliste d’origine belge Diane von Fürstenberg) comme les princesses de New York.

La demande en mariage eut lieu dans un téléphérique lors d’un séjour à la neige à Gstaad en Suisse. La bague de fiançailles choisie est composé de saphir et diamants pour rappeler le bleu et le blanc du drapeau grec.

Les relations de la famille royale grecque n’étant pas en 1995 encore apaisées avec le gouvernement, le mariage fut donc organisé en la cathédrale orthodoxe Sainte Sophie à Londres par lady Elizabeth Anson, cousine de la reine Elizabeth II. La mariée coiffée d’un diadème de perles et diamants, portait une création de Valentino, grand ami de longue date de la famille Miller.

Tout le banc et l’arrière banc du Gotha s’est pressé à la noce. La reine Elizabeth qui est proche de la famille royale grecque, s’était même déplacée avec le prince de Galles. La Belgique était représentée par le prince Laurent. La souveraine britannique mit le palais de Hampton Court à disposition pour la suite des réjouissances.

Paul et Marie Chantal ont eu cinq enfants : Maria Olympia (1996), Constantin Alexios (1998), Achileas Andreas (2000), Odysée Simon (2004) et Aristidis Stavros (2008).

Après avoir vécu dans un premier temps aux États-Unis, ils se sont établis à Londres. Paul travaille dans le domaine de la finance tandis que Marie-Chantal a lancé une élégante ligne de vêtements pour enfants tout simplement appelée Marie-Chantal et qui a vite compté dans sa clientèle les enfants de Victoria de Suède ou Mary de Danemark.

À la tête d’une imposante fortune, la princesse Marie-Chantal est classée par le Sunday Times en 12e position des femmes les plus riches d’Angleterre. Le couple et ses enfants mènent une vie mondaine active mais cultivent toujours un grand esprit de famille. Leur année est rythmée au gré des vacances à la neige à Gstaad, des plages de sable blanc aux Bahamas où le clan Miller possède une villa, les escapades dans les très chics Hamptons le week-end, l’été en Grèce et leur domaine des Cotswolds en Angleterre où ils s’adonnent à la chasse. La famille est à présent établie dans une maison à Manhattan.

Marie-Chantal et sa fille Maria Olympia sont toutes les deux très actives sur Instagram, partageant leurs sorties et moments en famille. 25 ans plus tard, Paul et Marie Chantal de Grèce forment assurément l’un des couples les plus solides et heureux du Gotha.