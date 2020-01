Depuis la mort du roi Michel, sa fille Margareta porte le titre de Gardienne de la Couronne.

La Roumanie est aujourd’hui une république au sein de laquelle la famille royale possède un statut particulier au regard de son implication dans l’Histoire du pays et aussi de la figure emblématique qu’était le dernier souverain régnant le roi Michel, décédé en 2017.

On a ainsi célébré le 30e anniversaire du retour des premiers membres de la famille royale (en l’occurrence les princesses Margareta et Sophie) sur le sol roumain après la chute du régime de Ceaucescu.

Ce 18 janvier 1990, Margareta et Sophie, deux des cinq filles du roi Michel et de la reine Anne, foulent pour la première fois le sol de leur patrie, étant nées respectivement en exil à Lausanne et à Tatoi en Grèce.

Leur père le roi Michel a régné à deux reprises sur le pays : enfant à l’âge de 5 ans lorsque son père le roi Carol avait préféré s’en aller avec sa maîtresse à l’étranger puis en 1940 après l’abdication de son père (entre-temps rentré en Roumanie pour exercer la charge royale) parti à nouveau et définitivement à l’étranger.

Le jeune roi aidé par sa mère la douce reine Hélène (divorcée du roi Carol) avait tout tenté pour préserver son pays de la menace du joug soviétique mais la menace de l’exécution d’étudiants otages, lui fit prendre la décision de partir sans abdiquer.

Débuta alors une période d’exil de plus de 40 ans dont il était difficile d’envisager un jour la fin tant le régime du dictateur Ceaucescu paraissait éternel.

Le roi Michel et sa famille se sont finalement établis en Suisse où ils ont modestement vécu.

Lorsque les princesses arrivent pour la première fois dans le pays, tout n’est que désolation. La Fondation Princesse Margareta va s’atteler à venir en appui des hôpitaux sous-équipés et des orphelinats.

Un an après ses filles, le roi Michel arrive à son tour à l’aéroport de Bucarest mais les autorités craignent des débordements dus à sa popularité, il est refoulé. Deux ans plus tard, il est enfin autorisé à revenir pour célébrer la Pâque orthodoxe. Un million de Roumains sont dans les rues pour l’acclamer ! Le roi est alors interdit de séjour pour cinq ans…

Il faudra attendre 1997 pour que le roi et sa famille soient enfin autorisés à venir s’installer en Roumanie et récupèrent des biens privés de la famille royale.

Depuis, le roi Michel, sa fille aînée la princesse Margareta et son gendre Radu ont beaucoup œuvré via leurs carnets d’adresses pour ouvrir le pays au reste du monde. Malgré la valse des gouvernements souvent accusés de corruption par la population, le roi Michel est toujours resté ce socle inamovible de la démocratie. Pour ses 90 ans, il fut même invité à s’exprimer au Parlement.

La résidence de la famille royale est le Palais Elisabeta à Bucarest. Là, défilent des membres de la diplomatie, des chefs d’État en visite dans le pays, des personnalités comme le prince de Galles qui séjourne régulièrement dans le pays où il possède des maisons, des membres des autorités locales, du gouvernement, des personnalités du monde économique, social, culturel…

Depuis la mort du roi, sa fille Margareta porte le titre de Gardienne de la Couronne. Elle est avec son époux et ses sœurs Marie et Sophie qui vivent désormais aussi en Roumanie de toutes les cérémonies importantes du pays. Elle est devenue en outre présidente de la Croix-Rouge roumaine.

La commémoration de ce 30e anniversaire a donné lieu à des célébrations au théâtre national et dans le très beau décor de l’Ateneul Roman de Bucarest en présence du Premier ministre Ludovic Orban.

La restauration effective de la monarchie n’est pas à l’ordre du jour mais Margareta de Roumanie a en tous les cas réussi la gageure de faire cohabiter au mieux la république et la famille royale.