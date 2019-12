Sandy et Dany ont remis ça !

Plus de 40 ans après la sortie de Grease (sortie en 1978), Olivia Newton-John et John Travolta ont à nouveau enfilé leurs costumes mythiques du film pour le plus grand bonheur de leurs fans. Banane et veste noire en cuir pour lui ; chemisier blanc, gilet et jupe jaunes pour elle, les deux acteurs (elle 71 ans et lui 65 ans) ont foulé main dans la main la scène de West Palm Beach consacrée à "Meet n Grease Movie Sing-a-long". TRAVOLTA