Dakota Johnson, la star du film 50 Nuances de Grey, et Chris Martin, le leader du groupe Coldplay, se seraient fiancés © D.R.

En effet, l’actrice américaine de 31 ans a été photographiée dans les rues de Los Angeles par des paparazzis avec une bague au doigt. Après avoir passé Thanksgiving ensemble, le couple aurait donc décidé de passer à la vitesse supérieure en s’offrant une bague de fiançailles. Pour rappel, le chanteur anglais de 43 ans a été marié une première fois, entre 2003 et 2016, avec l’actrice Gwyneth Paltrow. Ensemble, ils ont deux enfants prénommés Apple, 16 ans, et Moses, 14 ans. Et Chris Martin s'est remis en couple avec Dakota Johnson peu de temps après, en 2017.