Rocky Balboa

20.25

Bientôt à l’affiche de Rambo 5 : Last Blood le 25 septembre prochain (le soldat retiré dans son ranch paisible revient aux affaires), Sylvester Stallone semble profiter de son statut. En cause ? Comme lors du Festival de Cannes où il a donné une master class payante pour ses fans, Sylvester Stallone va donner trois conférences intitulées An Experience With… en Angleterre, fin août et début septembre prochain. Le prix du ticket d’entrée variera de 140 € à 360 €. Pire : cela peut grimper nettement plus haut. Pour une poignée de main avec lui, une séance photo et un repas en sa compagnie, il faudra en effet débourser la bagatelle de 950 €. Et si seul le cliché vous tente, il faut prévoir 550 €. De quoi scandaliser ses fans vu que Sly, alias Rocky Balboa (dont le film est rediffusé ce soir) n’est pourtant pas dans le besoin : sa fortune personnelle étant estimée à plus de 400 millions de dollars. Et surtout que sa carrière est loin d’être au point mort…

Du haut de ses 73 ans, l’acteur américain veut encore pousser plus loin sa franchise des Expendables, ces mercenaires aux gros bras (d’Arnold Schwarzenegger à Wesley Snipes en passant par Jason Statham et consorts) qui dézinguent tout sur leur passage. "Tous ces feux d’artifice pour le 4 juillet m’ont inspiré !, a-t-il ainsi écrit récemment sur Instagram, accompagné d’une photo de lui dans le rôle de Barney Ross. Je commence à préparer la prochaine aventure !". Voilà donc Expendables 4 sur les rails pour malgré le flop de troisième volet.

"Avec Arnold, on s’est haïs longtemps"

Après Justin Bieber qui veut affronter Tom Cruise en duel, au tour de Steven Tyler de provoquer Sylvester Stallone. En effet, le leader du groupe de musique Aerosmith - qui prend des cours de boxe dans les coulisses de ses concerts - vient de lui proposer un duel sur le ring. Aucune animosité entre les deux hommes mais le chanteur de 71 ans veut se challenger avec la star : "Que quelqu’un vienne me défier backstage pour voir si j’ai ce qu’il faut !, a-t-il balancé sur Instagram . Sylvester Stallone ? Rocky vs The Demon Of Screamin’…".

Si Sly n’a pas encore répondu à son appel, les fans attendent aussi impatiemment un match de boxe en bonne et due forme avec l’interprète de Terminator. Ceux qui sont en ce moment ensemble à l’affiche d’Évasion 3 (sorti en DVD uniquement) ont eu une relation assez compliquée à en croire les dires de Sylvester Stallone au dernier festival de Cannes. "On s’est haïs pendant longtemps, c’est un fait incontestable. Mais avoir un ennemi aussi compétitif que Mister Univers vous oblige à garder la forme. Si je ne l’avais pas eu, je l’aurais créé. Aujourd’hui, on est de très bons amis… C’est un type phénoménal, invulnérable. Ce qui est dommage, c’est qu’on a dû attendre trente-cinq ans avant d’arriver à se mettre autour d’une table pour un projet commun. Avant ça, on arrivait juste à se disputer pour savoir qui aurait le plus gros flingue !"