Grand collectionneur et passionné de Napoléon, l’acheteur excentrique de l’émission Affaire conclue (France 2) est aussi et surtout l’auguste propriétaire du palais "Vivienne".

Ce qui reste à ce jour l’un des plus beaux lieux privés de Paris - avec ses 6 mètres de plafond recouverts de dorures - nécessite un tel entretien que Pierre-Jean Chalençon serait endetté. Pour remédier au problème, le collectionneur de 49 ans organise des visites privées et payantes de son palace. "Le palais a coûté environ 6 millions, auxquels il convient d’ajouter les frais de restauration, avait-il confié à Télé 2 Semaines avant de révéler sur Twitter les dates des prochaines visites prévues : le samedi 11 janvier et le 1er février. Je me suis endetté sur vingt ans. Pour rembourser, je dois dégager un chiffre d’affaires mensuel." Son prix ? 75 euros. "Il y a divers tarifs , se défend-il. 40 à 70… champagne et petits-fours."