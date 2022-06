Charlie Sheen fulmine, mais il ne peut rien y faire : sa fille Sami a ouvert un compte sur OnlyFans. Là, la jeune femme de 18 ans proposera du contenu aussi exclusif que suggestif pour ses abonnés".

"Je ne peux pas l'en empêcher, je lui ai conseillé vivement de rester classe, créative et de ne pas sacrifier son intégrité", a déploré l'acteur de Wall Street dans les colonnes du New York Post. "Cela ne s'est pas produit sous mon toit", a-t-il précisé, impuissant. Denise Richards, sa mère, a fait le même constat. "Tout ce que je peux faire en tant que parent est de la guider et de faire confiance à son jugement, mais elle fait ses propres choix", a fait savoir celle qui a posé nue pour Playboy par le passé.

Sami Sheen est déjà rompue à l'exercice des réseaux sociaux et compte plus de 40.000 abonnés sur la plateforme.