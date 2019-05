La diva s'offre la couv' de ELLE aux Etats-Unis.





C'est une Céline Dion épanouie et libérée qui apparaît sur le papier glacé du magazine ELLE en ce début de mois de mai. "Ma vie a commencé à 50 ans", déclare-t-elle sans détour à l'occasion d'un superbe shooting.

Une quinqua pleine d'énergie

"Je suis une femme qui assume sa destinée, pleine d’énergie et amoureuse de la vie. Il n’est jamais trop tard pour commencer", assure-t-elle dans des propos traduits par Paris Match Belgique.

Nouvel album, tournée XXL, ambassadrice L'Oréal... la star embrasse pleinement sa nouvelle vie : "Je me sens heureuse, je me sens belle et je me dis : ‘Je dois avoir fait quelque chose de bien pour que cela se produise'", lance l'icône, immortalisée en robe noire Valentino. "Pour moi, la mode c'est de l'art", estime aussi celle qui a plus d'un look délirant à son actif. "C’est un moyen d’expression. Quand j’enfile un vêtement, je joue. Je ne me prends pas au sérieux. J’aime incarner un personnage. Mais être considérée comme une icône de mode ? Je ne sais pas". Selon nous, elle n'a pas volé ce nouveau statut.