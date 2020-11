Certains fans ont été moins enthousiastes devant cette photo osée et n'ont pas hésité à l'exprimer. "Non, non, non, ne devenez pas une Kim Kardashian. Restez classe, J.Lo", pouvait-on lire dans la section commentaires. "Je suis absolument d'accord. Nous vous aimons et vous serez toujours au top, mais de me dire que mes filles vont voir ça et valider, ça me fait peur. Vous valez mieux que ça !", a répondu une internaute dans la foulée.

Le nom de J.Lo est sur toutes les lèvres ces jours-ci. Après une performance XXL aux American Music Awards et un changement de look remarqué, la chanteuse met de nouveau les internautes à ses pieds à l'occasion de la sortie de son dernier single.Pour "In the Morning", la star de 51 ans s'est montrée entièrement dénudée, affichant sa forme olympique et ses courbes affolantes qui lui ont valu le surnom de "la guitare" à ses débuts. Le cliché bouillant a explosé tous les compteurs, affichant déjà plus de 6 millions de likes en moins de 24 heures. Ses amies Rita Ora, Lily Aldridge et Kelly Rowland sont sous le charme.