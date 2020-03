James Bond est en Une de GQ.

La toile est en émoi. Daniel Craig, à nouveau espion au service de Sa Majesté, affiche une cinquantaine des plus fringantes dans l'édition britannique de GQ. Si Mourir peut attendre a finalement été reporté à cause du Coronavirus, l'acteur a réussi à faire oublier la mauvaise nouvelle avec ce shooting chaud comme la braise où il s'affiche en jean ouvert et torse nu. Et la Toile a du mal à s'en remettre. Craig en a tout de même profité pour confirmer que ce sera bel et bien son dernier tour de piste dans le costume de James Bond.