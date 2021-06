"Si ça implique un bikini, ma réponse est toujours : 'oui, avec plaisir", a écrit l'ancienne James Bond girl sur le réseau social, allongée sur le sable dans un maillot de bain deux pièces. La publication datée du 8 juin a suscité un paquet de réactions, de Jamie Foxx à Julianne Moore. "Arrête, tu vas me tuer", a notamment répondu cette dernière. "Regardez le corps de cette femme de plus de 50 ans #pasd'âge", a écrit un internaute émerveillé. En couple avec le musicien Van Hunt depuis quelques mois, Halle Berry semble plus épanouie que jamais.





Halle Berry, 54 ans, a ce talent rare de savoir jongler avec sport et plaisirs avec un naturel déconcertant, le tout sans se soumettre aux diktats. Sa dernière photo à la plage en est la preuve. Pour le plus grand plaisir de ses amis et de ses 7 millions de followers sur Instagram.