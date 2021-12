Subjuguante quinquagénaire. C'est à Sydney que Julia Roberts a fêté Noël avec les siens. Et "Down Under", l'été bat son plein et le soleil est au rendez-vous. L'occasion pour l'actrice au sourire ravageur d'afficher son impeccable silhouette.

Accompagnée de son époux Danny Moder, l'éternelle "Pretty Woman" ne passait pas inaperçue dans son maillot de bain une pièce rose acidulé. Les trois enfants du couple les jumeaux Hazel et Phinnaeus, 17 ans, et Henry, 14 ans ont aussi participé à cette escapade complice à la plage. Julia Roberts, 54 ans, est en Australie depuis plusieurs mois pour le tournage de Ticket to Paradise, comédie romantique où elle partagera l'affiche avec George Clooney.