Égérie Versace depuis les années 1990, Elizabeth Hurley y a également fait sensation avec son fils Damian, véritable copie conforme de l'actrice britannique. Sur les réseaux sociaux, celle qui avait crevé l'écran dansou encores'est affichée dans une robe moulante exubérante et décolletée qui a laissé les internautes pantois. À 56 ans, "Liz" semble plus en forme que jamais et confirme encore et toujours son statut de sex-symbol.