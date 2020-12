Un tatouage aussi simple que symbolique. Croyez-le ou non, Madonna ne s'était jamais fait tatouer au cours de sa carrière qui a pourtant commencé dans les cercles punk de New York et du CBGB's. C'est désormais chose faite et la chanteuse américaine légendaire a partagé ce moment avec ses quinze millions d'abonnés sur Instagram.

"Inked for the very first time ('Encrée' pour la toute première fois, Ndlr)", a-t-elle écrit en faisant une référence pleine de malice aux paroles de "Like a Virgin". Sur quelques clichés, on la voit s'installer dans un salon de tatouage d'Hollywood, en Californie. Son choix s'est porté sur les lettres LRDMSE, placées façon machine à écrire le long de son poignet gauche. Ces six caractères font évidemment référence à ses six enfants, Lourdes, Rocco, David, Mercy, Stella et Estere. Récemment, toute la tribu était d'ailleurs réunie pour Thanksgiving pour le plus grand plaisir de Madonna