La soixantaine et un ras-le-bol des diktats. Actrice phare des années 1980, Jamie Lee Curtis n'est pas étrangère aux pressions que subissent les actrices à Hollywood et les femmes de manière générale. La Californienne a dit "stop" à sa manière sur les réseaux sociaux.

"Je ne me suis jamais sentie aussi libre"

"Je rentre mon ventre depuis que j’ai 11 ans, l’âge où l’on commence à prendre conscience des garçons et de son corps, et que les jeans sont super serrés. Là, j’ai très spécifiquement décidé d’abandonner et de relâcher tous les muscles que j’avais l’habitude de contracter pour cacher la réalité. C’était mon objectif", a-t-elle écrit sur Instagram. On la voit sur le tournage de son prochain long-métrage, Everything Everywhere All At Once, où elle se glisse dans la peau d'une contrôleuse des impôts. C'est surtout l'occasion pour l'actrice de 63 ans d'exprimer son côté "body positive" avec un cliché sans fard... ou presque. "Je ne me suis jamais sentie aussi libre sur le plan créatif et physique", a-t-elle fait savoir, taclant une "industrie qui brasse des milliards en cachant les choses". Jamie Lee Curtis 1, Hollywood 0.