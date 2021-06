La preuve, à chaque concert, elles lui balancent de la lingerie à la tête, de manière assez évocatrice. Et cela ne lui plaît plus trop. "Les pantalons serrés, les t-shirts décolletés, les gens qui me lancent des choses, c’est venu au fil du temps. Je me concentre plus sur la façon dont je chante que sur la manière dont je bouge. Je ne peux plus être là à dire ‘je suis Mr Macho’ parce que ce n’est pas ce que je suis. Je ne saute pas dans tous les sens, mais je n’ai pas l’impression d’avoir 80 ans non plus", a-t-il expliqué à OK Magazine.

Pas sûr que beaucoup d’autres octogénaires puissent se plaindre de la même chose…