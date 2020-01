La duchesse de Cambridge fête ses 38 ans ce 9 janvier.

C'est ce que l'on appelle avoir le sens du timing. Alors que Meghan et Harry monopolisent toute l'attention de la famille royale britannique et des tabloïds, l'anniversaire de Kate Middleton se retrouve complètement éclipsé. Celle qui s'impose définitivement comme la favorite de la reine Elizabeth II, dont elle est de plus en plus proche, fête en effet ses 38 ans aujourd'hui. Des festivités qui, malgré les apparences, sont complètement gâchées.

Réunion de crise

Sur les réseaux sociaux, la maman de George, Charlotte et Louis a pourtant tenu à garder la tête haute. En atteste un cliché inédit posté sur Instagram où la Duchesse, au naturel, rayonne. De manière plutôt sobre, Meghan et Harry ont tenu à lui souhaiter un bon anniversaire, omettant d'ailleurs la mention "HRH" (Her Royal Heighness, Sa Majesté, NdlR.) au passage.

Mais dans les faits, la fête prévue entre proches se serait muée en réunion de crise, explique The Express . Des membres de la famille royale, dont la princesse Eugenie, se sont en effet rendus à Kensington Palace dans la journée. Sur des photos publiées par le journal , on y voit Kate, les traits tirés à bord de son véhicule. " C'est un nouvel exemple qui démontre à quel point les soi-disant Fab Four se sont éloignés, et je pense que Meghan et Harry n'assisteront à aucune des festivités pour Kate ", a notamment confié Phil Dampier, spécialiste de la famille royale. Chacun sa route, chacun son chemin...