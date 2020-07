La photo d'anniversaire, un rituel pour le prince George. Cette année encore, le garçon qui fête ses sept ans ce mardi 22 juillet s'est plié à l'exercice. Un cliché pris par sa mère, Kate Middleton, où on le voit tout sourire dans un polo vert, a été partagé ce lundi sur le compte Instagram de ses parents.

"Nous partageons une photo prise par la Duchesse à l'occasion du septième anniversaire du Prince George demain", est-il écrit sur le compte officiel du Duc et de la Duchesse de Cambridge.

Un fort succès puisque le cliché comptabilise plus d'un million de like. Face à cet engouement, Kate et William ont alors posté une seconde photo du garçonnet ce mardi.

"Merci vous tous pour vos très gentils vœux pour l’anniversaire du prince George aujourd’hui", peut-on lire sous le portrait du jeune Prince, à nouveau tout sourire dans un tee-shirt camouflage.