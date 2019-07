Il en faut beaucoup pour émouvoir les Las Vegans, les habitants de Sin City habitués à tous les excès au milieu du désert. Et par là, il faut entendre la mise en vente d’un des plus hauts lieux de Las Vegas, célèbre dans le monde entier pour ses unions rapides et folkloriques de stars, A Little White Chapel.

Ce haut lieu de la célébration haute en couleur, qui a vu passer des alliances aux doigts de Frank Sinatra, Mia Farrow, Judy Garland, Paul Newman, Joanne Woodward, Joan Collins, Rita Hayworth, Bruce Willis, Demi Moore, Michael Jordan, Eva Longoria, Britney Spears (pour l’union la plus courte des stars), Pamela Anderson, Peaches Geldof, Sinead O’Connor, James Caan, Patty Duke ou, voici quelques jours à peine, Sophie Turner, vient en effet d’être placé sur le marché immobilier. Pour la bagatelle de douze millions de dollars.

Si l’événement fait tant de bruit sur place, c’est qu’en 68 ans, le bâtiment (d’un coût de 50 000 $ à l’époque) a célébré plus d’un million de mariages sur les tubes repris par un sosie d’Elvis Presley.

L’endroit dépasse tout ce que l’on peut imaginer en matière de kitsch. Un "tunnel de l’amour" permet de débarquer en limousine sous un ciel peint et peuplée d’anges enfantins. Il permet d’accéder à une des cinq chapelles (faut rentabiliser l’espace) mais aussi à des magasins proposant l’achat de fleurs ou la location de tenues en tout genre pour fêter l’événement.

"Ça a été une période merveilleuse mais c’est au tour de quelqu’un d’autre de s’en occuper", a expliqué à Fox 5 Vegas la vendeuse, Charlotte Richards. Si ces murs-là pouvaient parler, il y aurait sûrement de quoi remplir plusieurs livres d’anecdotes sur les stars du monde entier.