Après Jennifer Aniston il y a un an avec sa réunion des Friends, au tour de la star d'Harry Potter de casser Instagram -à coups de baguette magique?- pour son arrivée sur le réseau social. "Hey Instagram... seulement 10 ans de retard, mais me voici. Grint est sur (Insta)Gram ! Je suis là pour vous présenter Wednesday G. Grint. Prenez soin de vous ", peut-on lire en légende du cliché. Lequel a fait exploser les compteurs puisqu’il a été liké par plus de deux millions de personnes en moins de 24 heures !

L'acteur de 32 ans et sa compagne depuis 2011, l'actrice britannique Georgia Groome, sont en effet les heureux parents d'une petite fille depuis le 7 mai dernier. Et son adorable photo en mode papa poule a surpris tous ses fans, tous "moldus" du duo. Plus de 2,4 millions pour être exact.