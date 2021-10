Depuis bientôt dix ans, Karine Ferri fait partie de ces animatrices qui ont la cote sur TF1. Seule ou en duo, l’ancienne Miss Hauts-de-Seine a présenté des émissions telles que Danse avec les stars, The Voice, la plus belle voix ou encore Baby Boom. Mais bien qu’elle soit connue et appréciée du grand public, la présentatrice a toujours tenu à garder son jardin secret.

Dans Une vie en équilibre, son bouquin sorti aux Éditions Robert Laffont, Karine Ferri lève toutefois le voile sur une partie de sa vie personnelle. De ses origines du sud à ses combats de cœur en passant par les projecteurs, ses loisirs et sa famille, l’animatrice explique, à travers 176 pages, comment elle est arrivée à concilier vie de femme, vie professionnelle et vie de mère. "Quand je suis à Paris, ma vie, c’est le boulot à 200 % . […] Côté Bretagne, c’est la famille d’abord et avant tout. Et mes enfants ne s’y trompent pas, ils profitent de ma présence à chaque seconde. Et moi aussi !", explique celle qui n’oublie jamais de prendre son ordinateur portable lors de chaque déplacement à Paris, et ce, pour garder contact avec son mari et ses enfants.

À côté de plusieurs conseils et confessions (sur sa façon de se ressourcer l’esprit, de garder la pêche, d’avoir confiance en soi ou encore de faire des aubergines parmesanes), on retrouve une série de clichés d’elle, de sa famille, de ses expériences sur le petit écran. Des mots doux destinés à son mari et père de ses enfants, le football professionnel Yoann Gourcuff, viennent également se glisser au milieu des pages. "A toi, Au merveilleux papa que tu es devenu, Au mari extraordinaire que tu es, à notre carré d’As. A toutes ces années passées à tes côtés et aux prochaines .... A nos rides, à nos sourires, à nos souvenirs et surtout à notre avenir. Aux rires de nos enfants. Je t’aime de tout mon cœur", écrit-elle en faisant référence à un texte publié sur Instagram à l'occasion de leurs deux ans de mariage.

Un voyage donc, qui nous révèle une facette de Karine Ferri que l’on connaissait peu et que l’on découvre avec plaisir.

> Une vie en équilibre, Karine Ferri, Robert Laffont