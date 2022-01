Ce 30 janvier, le roi Abdallah de Jordanie fêtera ses 60 ans. Sur le trône depuis le 7 février 1999, Abdallah de Jordanie n’était absolument pas destiner à devenir souverain du royaume hachémite. Gros plan sur un roi que l’on n’attendait pas, à la tête depuis 23 ans d’un royaume aux pieds d’argile.

En 1961, le roi Hussein de Jordanie épouse en secondes noces ma Britannique Antoinette Gardiner qui devient la princesse Muna al Hussein. De cette union qui s’est achevée 10 ans plus tard par un divorce, naissent quatre enfants : Abdallah (1962), Faisal (1963) et les jumelles Aisha et Zein (1968).

Au moment de sa naissance, il n’est absolument pas question qu’Abdallah bien que fils aîné du souverain, soit un jour roi à la suite de son père. C’est le prince Hassan, frère d’Hussein qui est alors prince héritier. Le prince Abdallah suit sa scolarité à Amman, puis en Angleterre et aux États-Unis. Il intègre comme son père l’académie militaire de Sandhurst. En 1981, il commande une unité de hussards de l’armée britannique en Allemagne de l’Ouest. Sa voie semble toute tracée : ce sera l’armée.

Après un passage à l’université d’Oxford, le prince rentre au pays et intègre la division blindée. Brillant élément, respecté de ses hommes, il part dans le Kentucky pour parfaire sa formation militaire, devenant également pilote d’hélicoptère. Fin des années 80, il suit des cours en relations internationales à l’université américaine de Georgetown.

En 1993, celui qui n’apparaît que lors des événements familiaux de la Cour, est nommé colonel et commandant des forces spéciales jordaniennes. Il est placé sous le feu des projecteurs à la faveur de son mariage avec Rania Al Yassin d’origine palestinienne mais ayant grandi au Koweit et en Egypte. Ils se sont rencontrés chez des amis communs à Amman. Abdallah est tombé sous le charme de cette diplômée en informatique. Leur mariage donne lieu à un certain déploiement de fastes.

Pendant six ans, le couple va vivre dans un petit palais sur l’une des collines de la capitale jordanienne avec ses deux premiers enfants Hussein (1994) et Iman (1996). La princesse Rania accompagne ponctuellement la reine Noor, quatrième et dernière épouse du roi Hussein, lors de ses activités caritatives notamment de promotion de l’artisanat.

De son côté, Abdallah crée un nouveau commandement qui intègre des opérations anti-terroristes. Le roi Hussein rentre en janvier 1999 à Amman après de long mois de traitement contre le cancer aux États-Unis. A sa descente d’avion, il est accueilli par toute sa famille. Abdallah et Rania sont en pleurs de par l’émotion du moment. Quelques jours plus tard, l’état de santé du roi empire rapidement. Il est fait le choix de retourner aux États-Unis pour un traitement de la dernière chance.

Avant ce départ probablement sans issue, Hussein de Jordanie met de l’ordre dans sa succession. Il retire le titre de prince héritier à son frère Hassan qui l’était depuis 33 ans. Les relations sont en effet tendues entre ce fin diplomate, son épouse la princesse Sarvath et la reine Noor.

Hussein décide donc de protéger "les siens". Abdallah est convoqué par son père qui lui annonce son choix. La charge de ce destin royal est énorme et met un terme à la vie normale d’Abdallah et Rania. Il est également décidé que lorsqu’Abdallah deviendra roi, c’est son demi-frère Hamzah, fils d’Hussein et de Noor, qui sera désigné prince héritier.

Le 7 février 1999, Hussein de Jordanie s’éteint à son retour au pays, le traitement ayant échoué. Abdallah âgé de 37 ans, s’adresse pour la première fois à la nation.

Depuis plus de deux décennies, le roi Abdallah a tenu bon le gouvernail malgré des crises politiques, des révolutions dans les pays voisins, l’afflux de réfugiés qui met en péril la situation économique de la Jordanie, et des tentatives de déstabilisation.

Avec la reine Rania, priée lors du printemps arabe, de mettre en bémol à ses déplacements européens, il a eu deux autres enfants : Salma (2000) et Hashem (2005).

En 2009, il retire le titre de prince héritier à son frère le prince Hamzah pour le donner à son propre fils Hussein, ce qui contribue à accroître la mésentente familiale avec les enfants de la reine Noor, elle-même établie la plus grande partie de l’année en Angleterre et aux États-Unis.

Abdallah est un chef d’Etat respecté au niveau international. Très bon orateur, il a su gagner la confiance de nombreux dirigeants et active à bon escient ses relais et contacts. Il se montre aussi chef de l’armée lorsque les circonstances le nécessitent.

Ainsi en 2015, après l’atroce exécution d’un pilote jordanien par l’Etat islamiste, il donne l’ordre d’exécution d’une djihadiste emprisonnée et condamnée à mort (sentence jusqu’alors non exécutée) pour un attentat à Amman. La légende veut que le souverain ait pris part à des raids pour frapper les bases de l’Etat islamique.

Il a payé à plusieurs reprises de sa personne lors de crises économiques dans le pays avec la montée du prix de la farine ou la mort de patients traités pour le coronavirus après une panne de courant dans un hôpital. Vêtu de son treillis militaire, Abdallah est alors sur le terrain.

Au printemps 2021, un projet de déstabilisation de l’Etat par des puissances étrangères voisines (comprendre l’Arabie Saoudite) est démantelé. Des proches sont arrêtés ainsi que son demi-frère le prince Hamzah. En raison de sa qualité de membre de la famille royale hachémite, le prince échappe aux tribunaux mais est toujours assigné à résidence malgré sa lettre d’obéissance et de fidélité à la monarchie.

Alors qu’il venait d’essuyer cette crise majeure, Abdallah s’est retrouvé dans l’œil du cyclone, cité dans les Pandora Papers. On pointait ses avoirs dans des sociétés offshore et la possession de 14 propriétés dans le monde pour un montant de 106 millions de dollars. Le souverain nia en bloc même s’il confirma posséder des biens à l’étranger où la famille royale séjourne lors de ses déplacements.

A 60 ans, le roi n’entend pas encore céder le pouvoir à son fils qui l’accompagne de plus en plus lors de ses réunions et visites de terrain. Abdallah sait que l’exercice du pouvoir implique une finesse de tous les instants mais il a prouvé que même s’il n’était pas le roi que l’on attendait, il a acquis au fil des années une très grande respectabilité et une parfaite maîtrise de cet art de régner sur le trône toujours fragile du royaume de Jordanie.