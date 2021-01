Dernière ligne droite ! C'est au mois de septembre qu'Eugenie et l'homme d'affaires Jack Brooksbank officialisaient l'heureuse nouvelle avec: la Princesse attendait son premier enfant. Aujourd'hui, de nouveaux détails au sujet de la grossesse discrète de la fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson ont fuité.



Comme le révèle Hello! Magazine, la cousine d'Harry et William, 30 ans, devrait accoucher à la mi-février. Dans moins d'un mois, Elizabeth II et le prince Philip pourront donc s'enorgueillir d'avoir un neuvième arrière-petit-enfant dans la famille royale – un dixième est aussi en voie du côté de Zara Tindall et Mark Phillips.

Entre-temps, la princesse Eugenie et Jack Brookbansk ont déjà quitté Frogmore Cottage, le domaine coquet abandonné par Meghan et Harry avant leur départ vers le Canada, puis la Californie, il y a quelques semaines. Le couple se serait installé à la Royal Lodge, les terres du prince Andrew dans le Berkshire, pour mieux organiser la venue de leur futur bébé.