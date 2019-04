La naissance du royal baby n'est plus qu'une question de jours ! Doria Ragland, la maman de Meghan Markle, est arrivée en Grande-Bretagne la semaine dernière. L'information a été révélée par The Sun





Selon le tabloïd, l'Américaine de 62 ans a fait le nécessaire avant de partir pour l'Europe. Elle a engagé quelqu'un pour garder ses animaux et s'occuper de sa maison. Autre indice, elle a annulé ses cours de yoga. Doria Ragland est en effet professeur de yoga à Los Angeles. Une source a déclaré à The Sun : " Comme toutes les mères, Doria veut être présente pour sa fille à ce moment clé de sa vie". Cette même source poursuit : " Elle veut passer le plus de temps possible avec son premier petit-enfant et compte rester un certain temps".





Doria Ragland a donc revu tout son programme pour être aux côtés de sa fille qui va devenir maman pour la première fois dans quelques jours.