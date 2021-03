Impossible, si vous avez des ados - filles surtout - à la maison, de ne pas avoir déjà entendu parler d'Adam Brody et de la série "Gossip Girl". Le beau gosse, c'est lui. Quarante ans au compteur, mais qu'importe, elles en sont toutes folles. Le quadra n'est pourtant plus un coeur à prendre, et depuis un petit temps déjà, puisqu'il file le parfait amour avec sa partenaire dans la série, Leighton Meester. Mariés en février 2014, parents de deux enfants, ils ont pourtant failli ne jamais former cette jolie famille. La cause? "Gossip Girl", justement, comme l'a expliqué Adam Brody lors d'une longue interview accordée à Anna Faris, actrice reconvertie dans le podcast de conversations avec les stars.

On y découvre ainsi que la première rencontre se déroule dans un restaurant de L.A. où Adam a ses habitudes. Bonjour, bonsoir, l'affaire s'arrête là. Ce n'est que cinq ans plus tard, au hasard d'un tournage, qu'ils se retrouvent. Et Adam de confier: "'J'ai tout de suite été très attiré par elle. C'est une créature divine. Je me suis dit qu'elle était magnifique. Et même lorsqu'on faisait ce film (Love Next Door, NdlR), il y avait une alchimie". Tout de suite, en langage hollywoodien, veut donc dire cinq ans... L'explication est toutefois plus complexe que cela - et très respectable: "Je voyais déjà quelqu'un. Donc on se voyait par le biais de collègues mutuels. Et on ne s'est revus qu'un an après ce film, quand j'étais célibataire".

Sauf que là, patatras, Adam se met à avoir des doutes: même si elle est belle comme un coeur, Leitghton ne ressemblerait-elle pas, dans la vie, à son personnage de Blair Waldorf, une sacrée peste, pleine aux as? "Je ne savais pas si elle était quelqu'un de bien. En fait, je présumais qu'elle ne l'était probablement pas pendant les premières années où je l'ai connue, juste à cause de Gossip Girl", avoue-t-il aujourd'hui. Mais, comme dans les contes de fées, tout est bien qui finit bien. Les voici aujourd'hui mariés et heureux. Un scénariste d'Hollywood n'aurait pas fait mieux.