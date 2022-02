Pied de nez

Arrivée dans une robe fourreau noire signée Valentino, Adele a affiché un imposant solitaire à l'annulaire de sa main gauche. Les rumeurs de fiançailles avec Paul Rich, agent spécialisé dans la NBA, ont été propulsées au premier rang sur les réseaux sociaux. Il s'agit aussi d'un beau pied de nez à la presse américaine qui prétendait que le couple battait sérieusement de l'aile depuis l'annulation controversée de son show à Las Vegas.

De la tête et des épaules. Adele a encore une fois dominé les Brit Awards en 2022, raflant trois récompenses lors de cette première cérémonie "non genrée". La diva britannique est repartie de la cérémonie londonienne avec la meilleure chanson pour "Easy on Me", le meilleur album et l'étiquette d'artiste de l'année. Mais la musique n'était pas sa seule préoccupation.