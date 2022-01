La légende du cinéma en demandait au départ 110 millions de dollars, mais les offres peinaient à arriver malgré la beauté des lieux. C'est finalement la chanteuse qui a raflé la mise ne déboursant "que" 58 millions de dollars, soit 51 millions d'euros environ. Surplombant Beverly Hills, le domaine s'étale sur 3,6 hectares et offre une vue incroyable sur la Cité des Anges. Comme le rapportele voisinage est lui aussi cinq étoiles puisque l'on y trouve notamment Denzel Washington, The Rock, Justin Bieber, Mark Wahlberg et Sofia Vergara. Déjà l'affaire de l'année ?