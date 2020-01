Top Model Belgium commence à être assez populaire et attire de plus en plus de monde et de nationalités", affirme Adriana Karembeu, présidente pour la troisième fois consécutive du concours belge de mannequins et modèles photos. Il ne faut d’ailleurs plus parler de Top Model Belgium mais bien de Top Model International puisque cette année, l’élection s’ouvre à 15 nationalités différentes. "Cela permet d’avoir plus de filles et de beautés différentes, souligne celle qui présidera l’événement . La nationalité dévoile de la fraîcheur au niveau physique. C’est d’ailleurs ce qui est intéressant dans le mannequinat." "Quand j’ai été repérée, rappelle-t-elle , les frontières des pays de l’Est étaient fraîchement ouvertes et je savais que le marché du mannequinat allait fortement se diriger vers ce genre de beauté. Car on est curieux de connaître et comprendre la diversité dans la beauté. Il n’y a pas forcément que des grandes blondes qui intéressent les créateurs !"

