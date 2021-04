L'ancien acheteur star d'Affaire conclue est dans l'oeil du cyclone en ce moment. Vendredi dernier, Pierre-Jean Chalençon et le cuisinier Christophe Leroy ont été placés en garde à vue, accusés d’avoir organisé des dîners clandestins au Palais Vivienne. Leur garde à vue a été levée en fin de journée. "indiquait alors le parquet de Paris.

Le metteur en scène Olivier Kiefer, invité de Jordan de Luxe dans son émission L'Instant de Luxe sur Non Stop People, a révélé que les projets artistiques du célèbre collectionneur de Napoléon commençaient à tomber. A commencer par sa pièce de théâtre Une chance insolente qui devrait être assez vite abandonnée. "Il a tout gâché, explique Olivier Kiefer. Je sais que sa pièce de théâtre est mise à la poubelle. C'est terminé. Je sais que son producteur a tout enlevé de son site internet. Il n'en veut plus. Vous allez sur le site du producteur 'Les Grands Théâtres' et vous verrez qu'il n'y a plus l'affiche de Chalençon et c'est normal. Je serais le producteur de la pièce, j'aurais fait la même chose."

Avant de conclure ceci. "Je n'ai pas eu le producteur en ligne, mais je pense qu'il a dû recevoir moult messages disant : 'Comment tu peux ?' pour arrêter cette pièce."