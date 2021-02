Si l’ancien présentateur emblématique du JT de TF1 "récuse fermement" les accusations de viols - "pénétration vaginale" et "fellation imposée" alors que Florence Porcel était vierge - et compte déposer plainte, Patrick Poivre d’Arvor enchaîne les témoignages glaçants à son encontre. Sur les réseaux sociaux (et sa façon très "sexuelle" d’approcher ou de parler aux gens : "un gros drageur bien lourd" ) mais venant aussi du sein même de la chaîne privée. Le cas de l’écrivaine aujourd’hui âgée de 37 ans ne serait donc pas isolé, à tel point qu’on surnommerait ce "collectionneur de femmes ", le Weinstein français.

"À la rédaction, les anciennes alertent chaque nouvelle recrue. Dès qu’une stagiaire arrivait, la première chose qu’on lui disait c’est : ‘Fais gaffe, ne monte jamais seule dans l’ascenseur avec PPDA’", confie ainsi une ancienne de la rédaction de TF1 au Parisien. Selon plusieurs de ses ex-collègues et reporters, le scandale aurait même dû éclater plus tôt. "À chaque fois qu’un scandale MeToo éclate, je ne peux m’empêcher de me demander : ‘Pourquoi rien ne sort sur Patrick Poivre d’Arvor ?’"

De nombreux témoignages recueillis par le Parisien qui n’étonnent pas le milieu. "Dans le petit monde de la télévision, l’affaire PPDA ne surprend personne." Un responsable du service des ressources humaines de TF1 indique toutefois qu’aucun signalement pour harcèlement n’est jamais remonté jusqu’à ses bureaux. "Personne ne fait le poids face à l’ancien journaliste préféré des Français", souffle un autre reporter, qui rappelle que PPDA bénéficie de nombreux soutiens et connaît "tout Paris".

Mais la confession la plus marquante reste sans doute celle qui concerne son ex, Claire Chazal. D’anciens membres de TF1 se souviennent, toujours dans le Parisien, de la fureur de Patrick Poivre d’Arvor lorsqu’il a appris que son ex-compagne, avec qui il a eu une idylle secrète, entamait une liaison avec Xavier Couture, l’un des ex-grands patrons du groupe TF1. "PPDA est entré dans une rage folle. Il est monté dans le bureau de Claire Chazal et a uriné sur le canapé où elle avait l’habitude de faire la sieste." Pour rappel, suite aux accusations de Florence Porcel, le tribunal de Nanterre a ouvert une enquête sur PPDA. Lequel a annulé sa venue sur CNEWS et s’est vu refuser l’accès à un événement dont il était le parrain.