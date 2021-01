"Alerte Info : suite aux élections volées de Donald Trump, j'ai donc décidé de ne plus me présenter à la présidentielle, étant désormais dégoûtée (SIC) de la politique !" a ainsi déclaré, sur son compte Twitter, celle qui est confinée aux Etats-Unis.

" La France ne va pas s'en remettre"

Pour rappel, Afida Turner avait annoncé, il y a plusieurs mois , qu'elle désirait se présenter à l'élection présidentielle "afin de remédier aux problèmes des Gilets jaunes et de surcroît à cette police violente" . Sa volonté d'oeuvrer pour son pays semble toutefois avoir été anéanti par la défaite de Donald Trump confirmée en ce début 2021. De nombreux fans et internautes lui ont d'ailleurs témoigner leur déception quant à cette décision pour le moins radicale à leurs yeux. " La France ne va pas s'en remettre"; "Oh dommage"; "Quelle grosse déception" "ou encore Je suis dévasté ", peut-on notamment lire parmi les commentaires suite à cette annonce sur Twitter. Réseau social qui a d'ailleurs fermé l'accès définitivement au Président des USA. Ce qui ne plait pas non plus à Afida Turner.