L'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste en a marre des commentaires sexistes sur les publications de son compte Instagram. Elle a décidé de pousser un coup de gueule dans une story.

Hier, la jeune femme était visiblement remontée par les remarques déplacées de certains internautes sur l'une de ses photos:

© Instagram Agathe Auproux



" Tu pointes", " T'es contente de me voir ?", " Jolie téton, merci beaucoup", " Il fait froid ?", etc.



© Instagram Agathe Auproux



© Instagram Agathe Auproux

© Instagram Agathe Auproux

© Instagram Agathe Auproux

Des propos sexistes qu'Agathe Auproux a dénoncé dans sa story: "Les gars. On va établir un contrat pour régir nos rapports sur mon profil Instagram : le moindre commentaire déplacé sur mes seins (et autre), je le bloque . Si t'as envie de me suivre, de commenter, d'interagir, tu t'abstiens de remarques à caractère sexuel. C'est clair ?", a-t-elle ainsi écrit. "On est en 2020 et si j’ai envie de porter un soutien-gorge sous mes habits, je porte un soutien-gorge. Si je n’ai pas envie d’en porter, je n’en porte pas. Évacuez votre frustration ailleurs que sous mes photos. Je prends des selfies et les partage de manière spontanée. Je ne scrute pas chaque cliché en me disant : ’Merde, on devine un téton sous mon tee-shirt et je ne peux pas poster ça. Je vais avoir plein de commentaires de pervers dégénérés.’ Le problème, c’est vous, pas moi", conclut la journaliste.



Espérons que ses followers y réfléchiront maintenant à deux fois lorsqu'ils commenteront l'une de ses publications.