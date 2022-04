"La différence d'âge ne semble pas être un problème, même s'il est plus âgé que son père", confirme cette source. Avant Noor Alfallah, l'acteur sortait avec l'actrice israélienne Meital Dohan. Elle était, elle, âgée de 42 ans et avait mis fin à la relation à cause de la différence d'âge.

Selon les informations du New York Post, la nouvelle compagne de Al Pacino Noor Alfallah est issue d'une riche famille américano-koweïtienne.Avant Al Pacino, Noor a déjà fréquenté Mick Jagger (78 ans) et a été aperçue avec Clint Eastwood (91 ans) dont elle dit être un proche de sa famille. Selon une source proche de la jeune femme, "Al Pacino et Noor ont commencé à se voir pendant la pandémie. Elle sort surtout avec des hommes âgés très riches, elle a été avec Mick Jagger pendant un certain temps, puis elle est sortie avec le philanthrope milliardaire Nicholas Berggruen."