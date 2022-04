L'acteur du Parrain et Noor Alfallah ont été photographiés ensemble dans un restaurant huppé de West Hollywood, à Los Angeles. La star et la jet-setteuse, qui fut un temps la petite-amie de Mick Jagger, sont apparus très complices. "Nos âges importaient peu (...) C'était ma première relation sérieuse et j'ai passé de bons moments", avait-elle fait savoir au sujet de sa relation avec le chanteur des Rolling Stones dans les colonnes de Hello! Magazine.

Al Pacino et Noor Alfallah se voient régulièrement depuis le début de la pandémie.