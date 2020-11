Il y a quelques mois, le monstre sacré du cinéma français avait été admis en urgence à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine à Paris. Alain Delon avait en effet subi un AVC, un accident vasculaire cérébral. S'en était suivi une hémorragie cérébrale qui avait bien failli lui coûter la vie et contraint à être placé en soins intensifs à la Pitié-Salpêtrière, après une opération en urgence.

Confiné en Suisse depuis, pour être proche de sa fille Anouchka, l'acteur de 85 ans essaye de se remettre sur pied. Sur les ondes de RTL, son fils avait d'ailleurs donné récemment des nouvelles rassurantes sur sa convalescence. "Il va très bien, avait ainsi confie Alain-Fabien Delon. J'ai vu passer deux, trois trucs comme quoi ça n'allait pas très bien, mais non, c'est faux. Il s'améliore, il marche. C'est un homme d'un certain âge, on ne va pas se mentir."

"Je ne peux pas en dire plus"

Mais un autre proche de la star n'a pas la même version... comme l'a révélé Jean-Luc Moreau sur Non stop People. Ancien membre du jury d'On ne demande qu'à en rire de Laurent Ruquier sur France 2, ce metteur en scène avait confié une rôle de choix à Alain Delon dans la pièce Une journée ordinaire. "Il va", a tout d'abord répondu Jean-Luc Moreau à la question du journaliste qui lui demandait des nouvelles du géant du cinéma hexagonal. "Je ne peux pas en dire plus, je ne suis pas médecin et je ne suis pas auprès de lui. Je peux juste vous dire qu'il va. Il n'est pas au top. Il ne va pas monter sur scène demain."