Victime d’un sérieux accro de santé en juin, Alain Delon se remet et prend du repos dans un établissement privé en Suisse. C’est du moins la version livrée officiellement par sa famille. Mais une rumeur insistante relayée par la presse people le dit au plus mal.

Lasse de ces supputations, la fille de l’acteur s’est fendue d’une mise au point via son compte Instagram, lundi : "Notre père va mieux, même plus que mieux, a écrit Anouchka Delon. Ses journées sont positives, guerrières, et sans encombres. Il se remet entièrement, et n’a aucune séquelle." Elle ajoute qu’il ne manquera pas de remercier en temps voulu tous ceux qui se sont inquiétés de son état de santé.

Au passage, elle en profite pour régler avec détermination ses comptes avec ceux qu’elle appelle de soi-disant proches "qui y connaissent vraisemblablement que dalle" et à qui elle demande "d’avoir l’obligeance de bien vouloir la fermer". "Les seuls ‘proches’ légitimes à donner des nouvelles brèves, sont ses enfants", martèle-t-elle avec force avant de conclure : "Et comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles."