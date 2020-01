Le Liégeois Alain Migeotte Lambert bosse depuis plus de vingt ans avec les plus grandes stars d’Hollywood : Justin Bieber, Beyoncé ou encore Brad Pitt.

Alain est un bon gars. Je l’aime bien", a récemment confié Al Pacino, célèbre interprète de Santino Corleone dans Le Parrain, à nos confrères du Laatste Nieuws en parlant de son garde du corps, le liégeois Alain Lambert.

Le Belge de 55 ans s’est confié dans les pages du journal. "Ma vie en Belgique a été un cauchemar", raconte-t-il en expliquant qu’avec son frère, ils ont en effet été élevés seuls par leur mère. Après un bref passage à l’université et dans le mannequinat, il a commencé l’armée mais en vain.

Tout a basculé le jour où il est parti en vacances à Los Angeles. Repéré par un producteur, celui-ci lui propose de tourner dans une comédie d’arts martiaux. Mais, faute de budget, le film n’a jamais vu le jour. Qu’à cela ne tienne, le jeune Liégeois a persévéré pour finir par faire des apparitions, notamment dans la série Beverly Hills 90210.

Afin de gagner sa vie et pouvoir courir les castings en journée, il travaillait la nuit, comme videur. "J’avais besoin d’argent pour payer mon style de vie coûteux, explique-t-il. Lorsque vous recevez des centaines de dollars chaque nuit pour garder un œil sur les VIP, le passage vers le métier de garde du corps se fait rapidement."

Spécialiste en "protection des cadres" comme il se définit auprès du Laatste Nieuws, il a suivi une formation de six mois pour parfaire son métier. Chacune de ses journées consiste à préparer en amont et à sécuriser les lieux avant l’arrivée de la star dont il s’occupe. "Même sortir de la voiture doit être fait dans les règles. Vous devez donc vous assurer de bloquer la porte avec tout votre corps et vous ne pouvez l’ouvrir qu’avec votre main droite. Une fois sorti de la voiture, mettez-vous derrière votre client pour pouvoir surveiller ses arrières." Un véritable métier qui ne tolère aucune fausse note quand on s’occupe de la sécurité de Justin Bieber, Brad Pitt, Halle Berry, Bon Jovi ou encore Beyoncé !