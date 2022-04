Le pire est passé Détox digitale, priorité à sa carrière d'actrice naissante... les rumeurs allaient bon train. Il semblerait que Jazmin Grace se soit en réalité consacré à tout autre chose : le bien-être de son petit-ami. Ian Mellencamp vient en effet de passer des mois éprouvants. Le neveu du musicien John Mellencamp a été opéré à coeur ouvert et a dévoilé son imposante cicatrice sur Instagram. "Je sais que je suis resté silencieux sur les réseaux sociaux ces derniers temps, et je prévois de partager davantage d'informations sur mon parcours, mais pour le moment, je veux juste remercier tout le monde pour le soutien", a-t-il écrit. Le pire étant derrière elle, la jeune femme pourrait bien y faire un retour en fanfare prochainement. Elle vient d'ailleurs de se manifester discrètement pour le "Earth Day" du 22 avril dernier.

L'amour avant toute chose ? À 30 ans, Jazmin Grace a le caractère solaire de celles qui ont pris une petite revanche sur la vie. Née sans père, la fille de Tamara Rotolo, serveuse américaine reconvertie en agent immobilier, et d'Albert II de Monaco sera finalement reconnue en 2006. "avait-elle confié àpar le passé. Celle que l'on sait proche d'Alexandre Coste, l'autre fils du prince monégasque, et des jumeaux de Charlène avait mis un coup d'arrêt brutal à sa présence pleine de bonnes ondes sur les réseaux sociaux. C'était en février et la raison paraît désormais limpide.