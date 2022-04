Le prince Albert de Monaco devait se rendre aux Etats-Unis pour recevoir un prix récompensant son engagement environnemental pour les océans, lorsqu’il a été testé positif au coronavirus. Bien qu’asymptomatique, le prince a donc dû s’isoler quelques jours.

De retour à la vie publique, il a assisté à la finale du Rolex Monte-Carlo Masters de tennis qui vit la victoire de Stefanos Tsitsipas contre Alejandro Davidovich Fokina. Dans la loge princière, le prince souverain était assis à côté de Mélanie Costello de Massy, nouvelle présidente de la fédération monégasque de tennis, qui n’est autre que sa petite-cousine.

Depuis le début de la maladie de la princesse Charlène il y a un an, le prince Albert a toujours pu compter sur ses sœurs et neveux pour l’appuyer dans ses obligations officielles et être présents auprès du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella.