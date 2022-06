On connaît bien évidemment Albert Ier, le Roi Chevalier, troisième roi des Belges mais en Principauté de Monaco, on commémore avec de nombreux hommages sur le Rocher et à l’étranger le centenaire de la disparition du prince Albert I de Monaco.

C’est le 13 novembre 1848 que le prince Albert de Monaco voit le jour à Paris. Il est le fils unique du prince Charles III et de la princesse Antoinette de Mérode. Le couple s’est uni à Bruxelles e 28 septembre 1846. C’est la princesse Antoinette qui fit l’acquisition du château de Marchais en Picardie, près de la frontière belge où le prince passa de longs moments et qui est encore aujourd’hui un refuge de prédilection des Grimaldi.