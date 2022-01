Un front uni pour la nouvelle année ? En 2021, "l'affaire Charlène" a fait éclater quelques dissensions dans les rangs du clan Grimaldi. L'absence prolongée de la princesse de 43 ans a laissé d'autant plus de place à l'éclosion médiatique d'Alexandre Coste, qui participa cet été à son premier Bal de la Croix-Rouge à l'orée de sa majorité. L'occasion pour sa mère Nicole d'afficher une certaine rivalité avec Charlène dans les colonnes dedurant l'été. Mais entre les quatre enfants d'Albert II, tout va pour le mieux. Et un cliché inédit le prouve.

Belle complicité

Jazmin Grace Grimaldi, fille illégitime de 29 ans née de l'union du prince avec Tamara Jean Rotolo, a proposé un montage photo retraçant son année 2021 sur Instagram. On peut brièvement la voir en compagnie d'Alexandre, dont elle est très proche, et des jumeaux Gabriella et Jacques, 7 ans. Le quatuor, qui apparaît ensemble pour la toute première fois, y affiche sourires et complicité. La fille et le fils aînés d'Albert de Monaco sont reconnus depuis plusieurs années et font partie intégrante de la famille. Ils ne peuvent toutefois pas prétendre au trône puisqu'ils sont nés hors mariage.