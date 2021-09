"Moments agréables"

"Ils font du sport et parlent politique", y confie-t-elle, soulignant à quel point père et fils "se ressemblent" et qu'"aucun accord financier" n'a eu lieu entre eux. "Dès que Stéphanie est devenue la marraine d’Alexandre, j’ai su qu’il aurait une place dans la famille princière", glisse-t-elle. Cet été, Alexandre a d'ailleurs fait sensation en participant au fameux Bal de la Croix-Rouge. "Très élégant, ce beau jeune homme de 17 ans attire les regards", écrivait même Point de Vue à cette occasion. En plus d'être très proche de Jazmin Grace, l'autre fille d'Albert II, l'adolescent côtoie aussi les enfants de Charlène. "Je fais toujours en sorte qu’ils passent ensemble des moments agréables et fraternels. Quant à Jacques et Gabriella, ils sont encore petits ; Alexandre joue joyeusement avec eux quand il les voit", assure la styliste de 49 ans. Paris Match révèle qu'Alexandre est sur le point de se lancer dans le mannequinat en plus de ses études universitaires.