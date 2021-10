C'est encore aux côtés de l'icône de 63 ans qu'Albert s'est affiché à une soirée mondaine de la Principauté. Cette fois, il s'agissait de l'avant-première de Mourir peut attendre qui se déroulait le mercredi 29 septembre. Le Français avait enfilé son plus beau smoking crème quand l'Américaine brillait de mille feux en robe moulante argentée. Camille Gottlieb et Louis Ducruet étaient eux aussi présents pour assister à la projection.

Ils deviennent inséparables. En l'absence prolongée de Charlène, Albert II peut compter sur les autres femmes de son entourage pour l'épauler. Récemment, le Prince a notamment pu compter sur ses soeurs Caroline et Stéphanie pour mener à bien des événements majeurs, du Bal de la Croix-Rouge cet été au tournoi de golf "Princess of Monaco" en septembre. Et une autre personnalité (très) connue a multiplié les apparitions sur le Rocher : Sharon Stone.