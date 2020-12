Celle qui a gagné en finale contre Brice et remporté la somme de 100.000 euros subit des remarques incessantes depuis sa victoire. "Je subis beaucoup de critiques sur mon physique ou sur ma voix", a-t-elle confié à Télé Star. Un détail en particulier a retenu l'attention des internautes, ce sont ses pieds lors de l'épreuve des poteaux. "Quand je vois que tout ce qu’on retient, ce sont mes pieds dégueulasses sur les poteaux après 45 jours d’aventure, ça me dégoûte. En allant sur Koh-Lanta, je n’ai pas mis en avant l’esthétique. J’en ai ras-le-bol des critiques", s'attriste-elle.

Malgré tout, Alexandra garde la tête haute et reste très fière de sa victoire, que personne n'attendait. "J'ai mérité ma place et ma victoire. Je savais que j'étais le maillon faible. Mais sur les épreuves de logique, j'ai osé proposer de diriger. C'était quitte ou double. C'est ce dont je suis le plus fière dans mon aventure. J'ai su prendre des responsabilités et des risques."