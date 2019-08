Dans une interview accordée à Midi Libre, Alexandra Lamy a confié qu’elle travaille actuellement sur un projet de série internationale.

Celle qui donnait la réplique à Jean Dujardin dans Un gars, une fille devrait avoir pour partenaire Nikolaj Coster-Waldau, alias Jaime Lannister dans Game of Thrones. "On formera un couple et normalement, nous devons démarrer début 2020. Donc, tout va bien !", déclare l’actrice que l’on attend également dans Le Sens de la famille, avec Franck Dubosc, et dans Walkyries, une mini-série produite par Nagui.