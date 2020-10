Depuis le début de la saison des 4 Terres sur TF1, l’aventurière croule sous les remarques sexistes et les moqueries liées à son physique dans l’émission au regard des photos qu’elle propose désormais sur son compte Instagram. La jeune femme a craqué dans les colonnes du Parisien. "Cela m’énerve, mais les filles sont toujours ciblées sur leur physique. Je savais à quoi je ressemblais sans maquillage et j’avais conscience que ça alimenterait des remarques faciles. Mais je tiens à dire que je ne suis pas allée à Koh-Lanta pour faire un concours de beauté… ou même de voix."

Récemment, que ce soit sur Instagram ou pour Gossip Room, la candidate de l’équipe des Jaunes avait déjà dû remettre les pendules à l’heure. "Mon apparence sur le camp et mon apparence sur Instagram me correspondent, sont à mon image. Parce que je ne suis pas apprêtée sur le camp. Je suis coiffée, maquillée et propre sur Instagram. Je ne comprends pas la polémique autour de ça. J’estime avoir le droit d’être moche sur Koh-Lanta, belle sur Instagram ou inversement. Je m’en fous complètement" !