Dans une interview au très sérieux New York Times, Alicia Silverstone a révélé une nouvelle bouleversante à propos du confinement.

"Mon fils (de 9 ans) et moi, nous prenons des bains ensemble. Quand il n’est pas là, je prends un bain et je trouve ça vraiment nourrissant et réconfortant."

Là, c’est vrai qu’on a tout de suite l’impression de bien mieux comprendre le monde…